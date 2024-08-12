Общество

На Духовой горе под Опочкой продолжаются работы по восстановлению сгоревшей часовни

На Духовой горе продолжаются работы по восстановлению часовни. Как сообщается в группе администрации Опочецкого муниципального округа в соцсети «ВКонтакте», благодаря помощи прихожан и жителей округа был изготовлен и собран сруб часовни.

«Мы благодарны всем неравнодушным гражданам, которые откликнулись на нашу просьбу и внесли свой вклад в сохранение исторического наследия нашего округа. Ваша поддержка очень важна. Вместе мы сможем вернуть этому месту былую красоту и величие», - отметили в администрации и напомнили, что все желающие могут оказать посильную помощь и поддержку.

Напомним, часовня на Духовой горе в деревне Кирово Опочецкого округа сгорела весной этого года. По словам опочецкого главы Юрия Ильина, Духову гору «можно назвать настоящим символом нашего округа, для кого-то это место священное, а для кого-то просто таинственное»

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Фото: группа администрации Опочецкого муниципального округа в социальной сети «ВКонтакте»