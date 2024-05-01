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Происшествия

Часовня сгорела на Духовой горе в Псковской области

01.05.2024 12:18|ПсковКомментариев: 0

Часовня сгорела на Духовой горе в деревне Кирово Опочецкого округа. Об этом сообщил глава муниципалитета Юрий Ильин в своем Telegram-канале.

Фотографии: Telegram-канал Юрия Ильина

«Вчера вечером произошло возгорание часовни на Духовой горе в деревне Кирово. К сожалению, она сгорела полностью. Духову гору можно назвать настоящим символом нашего округа, для кого-то это место священное, а для кого-то просто таинственное», – отметил он.

Глава округа встретился с отцом Иоанном и обсудил дальнейшие действия по восстановлению часовни.

Обстоятельства пожара выясняются.

Теги: #Опочецкий район
Источник: Псковская Лента Новостей
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