Часовня сгорела на Духовой горе в Псковской области

Часовня сгорела на Духовой горе в деревне Кирово Опочецкого округа. Об этом сообщил глава муниципалитета Юрий Ильин в своем Telegram-канале.
Фотографии: Telegram-канал Юрия Ильина
«Вчера вечером произошло возгорание часовни на Духовой горе в деревне Кирово. К сожалению, она сгорела полностью. Духову гору можно назвать настоящим символом нашего округа, для кого-то это место священное, а для кого-то просто таинственное», – отметил он.
Глава округа встретился с отцом Иоанном и обсудил дальнейшие действия по восстановлению часовни.
Обстоятельства пожара выясняются.