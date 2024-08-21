Общество

Феерия аэростатов пройдёт в Великих Луках в честь Дня города

Воздухоплаватели города Великие Луки создадут неповторимую воздушную атмосферу на площади Матросова завтра, 24 августа. Об этом сообщили в Telegram-канале Администрации города Великие Луки.

Феерия аэростатов пройдёт в честь 858-летия с момента первого упоминания города в летописи. Посмотреть на воздушное шоу смогут все жители и гости города Великие Луки, начало в 21:00.

Великие Луки - столица российского воздухоплавания. Именно поэтому, для всех великолучан и гостей праздника, пилоты поднимут оболочки ярких аэростатов.