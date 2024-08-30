Фотофакт: Лошадницы продолжают работать в Детском парке Пскова

Лошадницы продолжают катать детей в Детском парке Пскова, несмотря на запрет, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Животные вновь замечены в центральном парке города 1 сентября.
Напомним, нахождение лошадей и пони в парках запретили в Пскове. Соответствующие изменения в правила благоустройства, санитарного содержания и озеленения Пскова приняли на сессии городской Думы 17 июля.
В настоящее время организовывать катание на лошадях разрешено в Пскове только в сквере по улице Западной и в сквере между улицей Труда и Сиреневым бульваром. Традиционные места катания, таким образом, попали под запрет.