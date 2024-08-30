Татьяна Кобзева покинула пост главного врача великолукской больницы

Татьяна Кобзева покинула пост главного врача Великолукского филиала Псковской областной клинической больницы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению в Псковской области.
О причинах решения на данный момент не сообщается. Известно, что исполняющим обязанности главного врача назначили заведующего хирургическим отделением. В скором времени будет назначен новый руководитель, отметили в комитете.
Напомним, Татьяну Кобзеву как руководителя филиала «Великолукский» Псковской областной клинической больницы коллективу представили 1 апреля. На должности находилась около 5 месяцев.
Великолукская межрайонная больница включает в себя пять лечебных корпусов, роддом, женскую консультацию, четыре поликлиники, 39 ФАПов и четыре офиса врачей общей практики. В результате слияния учреждение в Великих Луках стало филиалом областного.