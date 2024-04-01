Общество

Великолукский филиал областной больницы возглавила Татьяна Кобзева

Коллективу филиала «Великолукский» Псковской областной клинической больницы представили нового руководителя. Ей стала Татьяна Кобзева, сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей с официального мероприятия, посвященного слиянию межрайонной больницы с областной, которое проходит в Великих Луках 1 апреля.

Кандидат согласован с комитет по здравоохранению, губернатором, прошел все тестовые задания.

В мероприятии принимают участие председатель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко, главный врач Псковской областной клинической больницы Евгений Панфёров, руководство города Великие Луки и Великолукского района.

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Напомним, Великолукская межрайонная больница включает в себя пять лечебных корпусов, роддом, женскую консультацию, четыре поликлиники, 39 ФАПов и четыре офиса врачей общей практики. В результате слияния учреждение в Великих Луках стало филиалом областного.