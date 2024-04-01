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Общество

Великолукская больница стала филиалом областной

01.04.2024 11:23|ПсковКомментариев: 0

Великолукская межрайонная больница объединилась с Псковской областной клинической больницей. Официальное мероприятие, посвященное слиянию, проходит в Великих Луках 1 апреля, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Председатель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко констатировала, что реорганизация состоялась, все этапы пройдены благополучно. Она отметила, что благодаря слиянию учреждение в Великих Луках станет мощнее и получит колоссальные возможности. Пациенты смогут получать качественную квалифицированную мед помощь. 

О намерении региональных властей объединить Великолукскую межрайонную больницу и Псковскую областную клиническую больницу в октябре прошлого года заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Он обратил внимание, что проводить оптимизацию и увольнять персонал не планируется. Для воплощения решения в жизнь была создана специальная рабочая группа. 

Напомним, Великолукская межрайонная больница включает в себя пять лечебных корпусов, роддом, женскую консультацию, четыре поликлиники, 39 ФАПов и четыре офиса врачей общей практики. В результате слияния учреждение в Великих Луках стало филиалом областного. 

Теги: #великие луки #больница
Источник: Псковская Лента Новостей
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