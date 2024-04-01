Общество

Великолукская больница стала филиалом областной

Великолукская межрайонная больница объединилась с Псковской областной клинической больницей. Официальное мероприятие, посвященное слиянию, проходит в Великих Луках 1 апреля, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Председатель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко констатировала, что реорганизация состоялась, все этапы пройдены благополучно. Она отметила, что благодаря слиянию учреждение в Великих Луках станет мощнее и получит колоссальные возможности. Пациенты смогут получать качественную квалифицированную мед помощь.

О намерении региональных властей объединить Великолукскую межрайонную больницу и Псковскую областную клиническую больницу в октябре прошлого года заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Он обратил внимание, что проводить оптимизацию и увольнять персонал не планируется. Для воплощения решения в жизнь была создана специальная рабочая группа.

Напомним, Великолукская межрайонная больница включает в себя пять лечебных корпусов, роддом, женскую консультацию, четыре поликлиники, 39 ФАПов и четыре офиса врачей общей практики. В результате слияния учреждение в Великих Луках стало филиалом областного.