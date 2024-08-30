Общество

Армен Мнацаканян: Буду высказываться более аккуратно и конкретно

Впредь буду высказываться более аккуратно и конкретно, заявил заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Это было на сессии, я выразился недостаточно конкретно, имел в виду, конечно же, не физическое устранение, а устранение конкретным делом. Доказывать делами неправильность позиции некоторых оппозиционеров. После этого я позвонил в вашу редакцию, вы сразу дали пояснения, что именно я имел в виду. А действия оппозиции, их обращения в полицию – я оцениваю спокойно. Им нужен был повод – они этот повод получили. Для меня выводы сделаны, я еще раз посмотрел на нашу политическую поляну. Будем жить дальше и высказываться более аккуратно и конкретно, чтобы не давать повод нашим оппонентам», – сказал Армен Мнацаканян.

Напомним, Армен Мнацаканян, комментируя отчет губернатора о деятельности правительства в 2023 году, заявил, что враги Псковской области – представители «оппозиции», которые все критикуют, но ничего конкретного не предлагают. Его высказывания вызвали широкий общественный резонанс, после которого представители оппозиции подготовили ряд заявлений в правоохранительные органы.

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Армен Мнацаканян отметил, что несмотря на политическую борьбу между фракциями, он никогда не переходил на личности и оскорбления.

«Я никого не оскорблял, не называл конкретных фамилий. Я не переходил эту грань, и оппозиция не должна этого делать», – добавил парламентарий.