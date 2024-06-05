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«Убивать делом»: Армен Мнацаканян прокомментировал неоднозначное высказывание на сессии Собрания

Тех, кто критикует действующую власть, а сам при этом не работает над улучшением ситуации в регионе, надо «убивать» делом, заявил лидер фракции «Единая Россия» в Псковском областном Собрании Армен Мнацаканян, комментируя свое неоднозначное высказывание на сессии 5 июня.

В беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей депутат пояснил, что на сессии его неправильно поняли, потому что он неточно сформулировал свою мысль. Армен Мнацаканян не имел в виду убийство человека, а говорил о нейтрализации реальными делами обвинений, негативных вбросов, искажающих представления людей. «Мы живем в гуманистическом обществе, и, конечно, никакой речи о физическом устранении людей быть не может, и призывов к этому я никоим образом не имел ввиду», - подчеркнул депутат.

Напомним, после годового отчета о деятельности правительства Армен Мнацаканян обратился к губернатору Михаилу Ведерникову: «Вы очень хорошо сказали по поводу того, что есть оппозиция, а есть враги». Депутат пояснил, что враги, постоянно критикующие власть, есть в Псковской области, они всегда ищут повод «зацепить».

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Армен Мнацаканян на сессии отметил, что губернатору и дальше надо показывать таким представителям оппозиции «их место», чтобы они работали и добивались результата в своей деятельности. В конце парламентарий добавил: «Мы только делами можем доказывать. И, прошу прощения за слово, убивать тех, кто нас не хочет видеть или любить. Это самое главное».

«В выступлении я сказал — доказывать делом. И убивать, конечно, не физически имел в виду. Именно делом убивать, нагрузить тех, кто нас не любит», - пояснил Армен Мнацаканян.