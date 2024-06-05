Армен Мнацаканян: Враги сидят в Псковской области 

Враги Псковской области – представители «оппозиции», которые все критикуют, но ничего конкретного не предлагают, заявил лидер фракции «Единая Россия» в Псковском областном Собрании Армен Мнацаканян, комментируя отчет губернатора о деятельности правительства в 2023 году.
Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
В качестве примера он отметил, что часть оппозиции не голосует за бюджет, а «Единая Россия» голосует «за» и берет на себя ответственность за все хорошее и плохое.
Он поблагодарил губернатора и правительство за работу и за набранный темп развития региона.