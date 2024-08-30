Общество

30 общественных территорий планируют благоустроить в Псковской области в 2025 году

30 общественных территорий планируют благоустроить в Псковской области в 2025 году. Документ опубликован на сайте нормативно-правовых актов Псковской области.

В Пскове планируют благоустроить общественную территорию между домами №17б на улице Звёздной и №3 на улице Юности, пешеходную зону вблизи Чертова ручья между домами №22 и №24 на улице Алексея Алехина и улице Загородной, а также детскую игровую площадку на набережной реки Великой у дома №4 на улице Георгиевской.

В Великих Луках планируют обустроить городской пляж у дома №1 на улице Рабочей и также пешеходную зону у дома №86а на проспекте Гагарина. Адреса территорий, которые ждет благоустройство, можно увидеть в карточках выше.