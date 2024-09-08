Гдовский район должен измениться и начать новую жизнь — Иван Мешков 

Гдовский район должен измениться и начать новую жизнь. Об этом кандидат от партии «Единая Россия» на должность главы Гдовского района Иван Мешков, набравший наибольшее количество голосов по предварительным результатам выборов, заявил во время брифинга 9 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фото: Псковское региональное отделение партии «Единая Россия»
«Это не лично моя победа, это результат работы нашей команды, всех тех людей, кто принимал участие в выборной кампании. Этот результат мы получили только благодаря тому, что мы провели очень много встреч с гражданами, мы общались, мы слышали их, они услышали нас. Каждый для себя принял решение о том, что район должен измениться и должен начать новую жизнь. Этим мы и будем заниматься», — сказал Иван Мешков.
Напомним, на досрочных выборах главы Гдовского района депутат Псковской городской Думы, кандидат от партии «Единая Россия» Иван Мешков набрал 61,52% голосов.