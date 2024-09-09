Спорт

Новым представителем города в Совете ФК «Псков» может стать Сергей Бухаров

Новым представителем муниципального образования «Город Псков» в Совете автономной некоммерческой организации «Футбольный клуб "Псков"» может стать и.о. председателя комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова Сергей Бухаров.

Фото: Псковская городская Дума

Как Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской городской Думе, вопрос о новом представителе муниципального образования в Совете организации «Футбольный клуб "Псков"» рассмотрели на заседании комитета по правовым вопросам и развитию местного самоуправления городской Думы в пятницу, 13 сентября.

В связи с кадровыми изменениями в администрации города была предложена кандидатура Сергея Бухарова.