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Фотофакт: Завершен демонтаж крытого рынка на Четырех углах в Пскове

Завершен демонтаж крытого рынка на Четырех углах в Пскове, который начали разбирать в конце августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

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Напомним, что Арбитражный суд Псковской области отказал обществу с ограниченной ответственностью «Фавор» в признании права собственности на недвижимое имущество - фундамент объекта незавершенного строительства в Пскове на Рижском проспекте, 9.

Помимо этого, суд признал отсутствующим право собственности общества с ограниченной ответственностью «Фавор» на здание торгового комплекса, расположенного на Рижском проспекте, 9. Также суд сделал вывод о невозможности отнесения данного строения к объектам недвижимости.

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Ранее глава города Пскова Борис Елкин рассказал, что в этом месте планируют создать пространство туристической направленности.