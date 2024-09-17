Фотофакт: Завершен демонтаж крытого рынка на Четырех углах в Пскове

Завершен демонтаж крытого рынка на Четырех углах в Пскове, который начали разбирать в конце августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Напомним, что Арбитражный суд Псковской области отказал обществу с ограниченной ответственностью «Фавор» в признании права собственности на недвижимое имущество - фундамент объекта незавершенного строительства в Пскове на Рижском проспекте, 9.
Помимо этого, суд признал отсутствующим право собственности общества с ограниченной ответственностью «Фавор» на здание торгового комплекса, расположенного на Рижском проспекте, 9. Также суд сделал вывод о невозможности отнесения данного строения к объектам недвижимости.
Ранее глава города Пскова Борис Елкин рассказал, что в этом месте планируют создать пространство туристической направленности.