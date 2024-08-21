Общество

Крытый рынок начали разбирать на Четырех углах в Пскове. ФОТО

Начаты работы по разборке бывшего крытого рынка на Четырех углах в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Ранее Арбитражный суд Псковской области отказал обществу с ограниченной ответственностью «Фавор» в признании права собственности на недвижимое имущество - фундамент объекта незавершенного строительства в Пскове на Рижском проспекте, 9.

Помимо этого, суд признал отсутствующим право собственности общества с ограниченной ответственностью «Фавор» на здание торгового комплекса, расположенного на Рижском проспекте, 9. Также суд сделал вывод о невозможности отнесения данного строения к объектам недвижимости.

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20 марта ООО «Фавор» обязали демонтировать крытый рынок на Четырех углах в Пскове и восстановить благоустройство территории. ООО «Фавор» обжаловало постановления.

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В июле на рынке на Четырех углах гоняли торговцев. Как пояснили в администрации Пскова, до предпринимателей доносили, что они ведут незаконную деятельность на землях муниципалитета, а торговать необходимо в специально отведенных для этого местах.

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Как отмечает глава Пскова Борис Елкин, в городе «не должно быть стихийной торговли, она должна быть упорядочена».