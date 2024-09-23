Общество

Собака из Латвии не прошла ветеринарный контроль на границе в Псковской области

Собака не прошла ветеринарный контроль на российско-эстонской границе в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: архив ПЛН

В Псковской области сотрудник управления Россельхознадзора провел ветеринарный контроль собаки, которую перевозили из Латвии в Россию. В ходе проверки специалист установил, что в ветеринарном паспорте собаки отсутствовали сведения о вакцинации животного не позднее чем за 20 дней до отправки, если оно не было привито в течение последних 12 месяцев, против чумы плотоядных, гепатита, парвовирусной и аденовирусной инфекций, лептоспироза.

Ввоз питомца на таможенную территорию ЕАЭС запретили, сотрудники оформили декларацию о возврате животного.