Псковички поделились впечатлениями от участия в конкурсе «Миссис Россия-2026»

Финалистки конкурса «Миссис Россия-2026»: «Первая вице-миссис Россия-2026», 37-летняя мама четверых детей (Псков) Анна Шефер, «Миссис королевских симпатий» (топ-10 Миссис Россия-2026), 65-летняя мама двух дочерей и бабушка двух внуков (Псков) Лариса Сергеева и «Четвертая вице-миссис Россия-2026», 39-летняя мама трех детей (Великие Луки) Антонина Спиридонова поделились своими впечатлениями от конкурса в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и ПЛН FM.

Первой выступила Лариса Сергеева. Своим участием в конкурсе она хотела показать каждой женщине Псковской области и России, что они должны уделять себе время.

«Конкурс "Миссис Россия" – это было самое невероятное и самое тяжелое испытание для меня, но приятное. Нас учили ходить подиумным шагом, учили позировать на камеру, что совершенно не связано с моей предыдущей жизнью. Нас научили уверенности в себе и говорить на большое количество людей. Того, чего я хотела, – я достигла. Я хотела показать всем женщинам нашего региона, города и страны, что женщина должна уделять время себе и в любом возрасте выглядеть элегантно и достойно», – сказала Лариса Сергеева.

Анна Шефер была благодарна за возможность выступить на большой сцене.

«Конкурс "Миссис Россия-2026" – это яркое событие этого года, где была возможность раскрыть свои качества и таланты, проявить себя, закалить стрессоустойчивость, еще раз побывать в Театре кошек Куклачева, это возможность выступить на большой сцене. Это было незабываемая неделя, можно сказать, женского отпуска, где мы заряжались энергией, привезли яркие титулы, короны и будем гордо их нести», – поделилась она.

Антонина Спиридонова акцентировала внимание на организаторских способностях президента фонда «Планета женщин» и директора фестиваля «Миссис Россия» Аллы Маркиной.

«Для меня всероссийский конкурс "Миссис Россия-2026" был колоссальным опытом. Я горда, что была в одном потоке с Мариной Куклачевой. Да, это был отпуск. 10 дней – только я и мои платья. Не надо было готовить, я отдыхала и получала удовольствие. Я познакомилась с другими женщинами, мы излучали мощные энергии всю эту неделю. Я не устаю удивляться, как Алла Маркина имеет талант собрать женщин в одном месте с разных точек нашей необъятной России и за две минуты песни влюбить друг в друга этих женщин», – добавила Антонина Спиридонова.

Большой финал проекта «Миссис Россия-2026» состоялся в Москве. В этом году финал был посвящен юбилейной дате — 65-летию полета человека в космос.