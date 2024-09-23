Общество

Начался ремонт приемного отделения великолукского филиала областной больницы

Начался масштабный ремонт приемного отделения великолукского филиала Псковской областной клинической больницы, сообщается в группе областной больницы в соцсети «ВКонтакте».

Фотографии: Псковская областная клиническая больница

«Ремонт приемного отделения требовался давно. Напольную плитку можно было снимать без инструмента, она отходила от основания и во многих местах треснула. Приведем помещение в надлежащее состояние для комфорта и безопасности пациентов», - отметил главный врач Псковской областной клинической больницы Евгений Панферов.

В настоящее время демонтированы стенды и конструкции. Рабочие подготавливают стены под дальнейшую покраску. Затем планируется сделать подвесной потолок, заменить старые деревянные двери в кабинеты на новые пластиковые, заменить напольное покрытие.

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Напомним, с 1 апреля Великолукская межрайонная и Куньинская больницы преобразованы в филиалы Псковской областной клинической больницы.