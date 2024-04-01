Общество

Куньинская больница преобразована в филиал областной

Куньинская больница преобразована в филиал Псковской областной клинической больницы с 1 апреля. Об этом сообщил депутат Псковского областного Собрания Олег Савельев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Олег Савельев / «ВКонтакте»

О преобразовании заявила сегодня в Кунье на встрече с коллективом больницы председатель комитета здравоохранения Псковской области Марина Гаращенко.

Главный врач областной больницы Евгений Панферов поблагодарил куньинских коллег за профессионализм.

Обозначил задачу объединения - оказание качественных медицинских услуг населению и создание комфортных условий для работы медицинскому и не медицинскому персоналу больницы.

При этом Евгений Панферов заметил, что ситуация сложная, но коллектив медучреждения ответственный, работоспособный, уход за больными ведется на должном уровне. Все это говорит о том, что Куньинский филиал перспективный в плане стационара и он будет развиваться.