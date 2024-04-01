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Общество

Филиал «Великолукский»: что будет с медициной на юге региона

01.04.2024 15:56|ПсковКомментариев: 1

С 1 апреля Великолукская межрайонная больница присоединилась к Псковской областной клинической и стала её филиалом. Реорганизация, которая длилась несколько месяцев, призвана улучшить качество оказания медицинских услуг жителям Великих Лук и близлежащих районов, от которых ранее поступало огромное количество жалоб.

Какие перемены ждут филиал «Великолукский», кто его возглавил, и как оценивают текущее положение дел специалисты облздрава — в материале Псковской Ленты Новостей.

 

Оказалась в кризисе

Решение об объединении назрело давно. На протяжении последних лет работа Великолукской межрайонной больницы не удовлетворяла ни пациентов, ни областное руководство. В региональный комитет по здравоохранению пачками приходили жалобы населения, недовольного качеством и доступностью бесплатных медицинских услуг. Жители южной части региона были вынуждены обращаться в частные клиники из-за нехватки врачей в бюджетном учреждении, которое к тому же накопило долгов на почти 350 миллионов рублей.

Сотрудники облздрава работали с обращениями в ручном режиме, регулярно проводили проверки, по возможности перенаправляли пациентов в Псков. В итоге стало окончательно ясно, что ситуация не меняется в лучшую сторону и достигла критической точки. В октябре прошлого года губернатор Псковской области Михаил Ведерников озвучил намерение объединить Великолукскую межрайонную больницу с областной клинической.

«В Великолукской больнице, честно говоря, бардак, который мы, к своему сожалению, за эти несколько лет прекратить не смогли. Тем более, что мне несколько десятков обращений еженедельно приходят в социальные сети. Я думаю, что мы примем окончательное решение, потому что сейчас, когда единичные прошения поступают, мы и работаем в формате областной клинической больницы, выдергивая оттуда пациентов и направляя сюда», – анонсировал перемены глава региона на IV Псковском международном медиафоруме «СМИ в условиях многополярного мира».

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко констатировала, что великолукская больница оказалась в административном, экономическом и кадровом кризисе. В связи с этим необходимо выстроить единое административно-хозяйственное управление, повысить статус медорганизации и поднять качество медицинских услуг на юге региона до современных стандартов, которым соответствует Псковская областная клиническая больница. При этом об оптимизации и сокращении персонала речи не идёт.

Для воплощения решения в жизнь была создана специальная рабочая группа, в которую вошли в том числе активные сотрудники Великолукской межрайонной больницы. Руководство профильного комитета и областной больницы неоднократно встречалось с коллективами подразделений, к работе подключились представители органов местного самоуправления Великих Лук, Великолукского и Куньинского районов, депутатский корпус, областной профсоюз работников здравоохранения. Совместными усилиями они прорабатывали все аспекты реорганизационного процесса, доносили достоверную информацию до населения муниципалитетов и медицинских работников.

К 1 апреля процесс объединения завершился, и великолукская больница вошла в состав областной в качестве её филиала.

Чётко и деликатно

В этот день в южной столице региона состоялось официальное мероприятие, посвященное слиянию, в котором приняли участие представители комитета по здравоохранению Псковской области, руководство областной клинической больницы, руководители структурных подразделений бывшей межрайонной больницы, представители местных властей, депутаты.

«Реорганизация состоялась благополучно, мы с вами прошли все этапы. Хочу вам сказать за это огромное спасибо. Каждый из вас четко, щепетильно, аккуратно внутри своего коллектива прорабатывал все вопросы. Мы старались к этому подойти внимательно, чтобы трудовой коллектив почувствовал, что в результате преобразования мы хотим сделать мощную большую больницу с колоссальными возможностями», - обратилась к собравшимся председатель областного комитета по здравоохранению.

Она подчеркнула, что благодаря присоединению к крупному многопрофильному учреждению филиал «Великолукский» сможет оказывать пациентам квалифицированную, качественную, высоко-технологичную медицинскую помощь трёх уровней, от первичной медико-санитарной до стационарной. Это основная задача, которая преследовалась в ходе реорганизации.

Великолукская межрайонная больница включала в себя пять лечебных корпусов, роддом, женскую консультацию, четыре поликлиники, 39 ФАПов и четыре офиса врачей общей практики. Теперь они вошли в состав филиала.

Руководить новым структурным подразделением областной больницы в южной части региона будет врач-хирург из Рязани Татьяна Кобзева.«Кандидат согласован с комитетом по здравоохранению и губернатором, прошел все необходимые тестовые задания», - уточнила Марина Гаращенко.

Она также поблагодарила за работу предыдущего руководителя Екатерину Баранову, которая до недавнего времени исполняла обязанности главного врача Великолукской межрайонной больницы. Та, в свою очередь, выразила благодарность комитету и его председателю за чуткое отношение к коллективу учреждения в период его реорганизации и деликатность, проявленную в этом сложном деле.

У нового главврача впереди масса работы. В частности, ей предстоит провести ревизию мощностей больницы, чтобы выделить приоритетные направления работы.

«Реорганизация завершена, все медицинские подразделения работают в полном объеме. Предстоит много работы по оценке их оснащённости», - заметил главный врач Псковской областной клинической больницы Евгений Панфёров.

«Должность, действительно, непростая, но это интересный опыт работы. Хотелось бы попробовать что-то новое», - поделилась мотивами переезда в Псковскую область новый руководитель филиала «Великолукский» во время общения с журналистами.

Татьяна Кобзева получила образование в Рязанском государственном медицинском университете им. акад. И.П. Павлова по направлениям «лечебное дело» и «хирургия». Её профессиональный стаж составляет 25 лет, долгое время работала на территории Рязанской области. Последнее место трудоустройства — УФСИН, где являлась начальником отдела организации лечебно-профилактической работы.

Татьяна Кобзева твёрдо намерена наладить ситуацию в здравоохранении Великих Лук. Она уже познакомилась с заведующими некоторых отделений филиала, с заместителями главврача областной больницы. «Все люди очень компетентные, все идут на контакт. Будем вместе работать», - сказала она и заверила, что руководить подчинёнными планирует не в приказном порядке, а совместно обсуждая вопросы и находя точки соприкосновения.

Амбициозные планы

После официальной части руководители комитета, областной больницы и её филиала в сопровождении журналистов прошлись по отделениям великолукского учреждения и побеседовали с сотрудниками.

Помимо общей терапевтической и общей хирургической, в филиале оказывается специализированная кардиологическая, пульмонологическая, эндокринологическая, нефрологическая, гематологическая, неврологическая, урологическая, травматологическая, нейрохирургическая, акушерско-гинекологическая, стоматологическая, офтальмологическая, оториноларингологическая, реанимационно-анестезиологическая, помощь, лечение инфекционных заболеваний.

Заведующая неврологическим отделением, врач-невролог филиала «Великолукский» Елена Буранова рассказала о работе подведомственного ей подразделения, которое занимается обследованием, лечением и реабилитацией больных с острыми и хроническими заболеваниями центральной и периферической нервной системы.

По словам заведующей, штат укомплектован, коллектив постоянно обновляется, работают молодые специалисты. Одной из проблем отделения, которое стабильно загружено, является отсутствие лицензии на дневной стационар. Елена Буранова уточнила, что потребность у населения есть, возможность оборудовать койки тоже.

Главврач областной больницы проинформировал, что в обозримом будущем планируются первоочередные мероприятия по улучшению стационарной службы. В частности, отделения будут укомплектованы недостающими лекарственными препаратами, материально-техническую базу ждут изменения. Уже сейчас неврологическое и некоторые другие подразделения, в том числе в куньинском филиале, укомплектованы функциональными кроватями, которые в ходе подготовки к реорганизации передали великолукскому учреждению от областного.

«К сожалению, на данный момент мы не можем заменить все полностью, это связано с определенными экономическими показателями. Но в плане это есть, обязательно заменим всё, что необходимо», - пообещал Евгений Панфёров.

В ближайшее время будет проведена ревизия всех подразделений, после чего комитет по здравоохранению подготовит план мероприятий по улучшению материально-технической базы.

«Я была в этих отделениях, когда мы организовывали работу в период пандемии коронавирусной инфекции, с тех пор ничего не обновлялось. У нас было очень много претензий по поводу сложившейся ситуации, сегодня мы всё посмотрели и в этом убедились», - подчеркнула Марина Гаращенко и вынесла вердикт: сегодняшнее состояние больницы не соответствует критериям современной медицины.

Председатель профильного комитета добавила, что сейчас активно задействуются функционал и силы сотрудников областной больницы, сотрудники которой командируются в Великие Луки. Это необходимо для того, чтобы поднять медицину в Великих Луках на достойный уровень.

Марина Гаращенко уточнила, что с 1 апреля не только великолукская, но и псковская городская больница стала обособленным филиалом в структуре областной клинической. Мощный конгломерат трёх крупных учреждений поможет им работать эффективнее, в том числе с точки зрения экономической составляющей. При этом главная задача филиалов — организация качественной медицинской помощи, а всё экономическое управление возьмёт на себя областная медорганизация.

Руководитель комитета также развеяла опасения великолучан по части финансирования и заверила, что ни о каком распределении средств по остаточному принципу речи не идёт. Что касается просроченной кредиторской задолженности, уже подготовлена дорожная карта с планом мероприятий по её погашению. Долги великолукского филиала планируется выплатить до конца 2025 года.

Предполагается, что объединение крупнейших больниц позволит улучшить качество оказания бесплатных медицинских услуг, в том числе на юге региона. Тем более, подобный опыт уже имеется — областные инфекционная больница и онкодиспансер также имеют филиалы в Великих Луках. Помощь населению там оказывается на том же уровне, что и в Пскове. Поэтому есть надежда, что реорганизация межрайонной больницы тоже принесёт свои плоды.

Ульяна Лаблюк

Теги: #великие луки #медицина #здравоохранение #больница
Источник: Псковская Лента Новостей
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