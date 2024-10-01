Общество

Экс-замминистра обороны Иванову предъявили новое обвинение

Бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову предъявили новое обвинение - два эпизода растраты в особо крупном размере. Как сообщили в правоохранительных органах, один из них связан с растратой свыше 3 млрд рублей банка «Интеркоммерц», второй - с растратой 200 млн рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы.

«Иванову предъявлено обвинение по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Следственные действия завершены», - сказал источник. Он пояснил, что речь в новом деле идет о двух эпизодах - организация растраты средств банка «Интеркоммерц» на сумму свыше 3 млрд рублей путем перечисления на счета иностранных компаний «Туринвест сервисиз лимитед» (Гонконг) и «Фромарк инвестментс лимитед» под видом заключения договоров купли-продажи иностранной валюты. Также Иванову вменяется растрата на сумму более 200 млн рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы, пишет ТАСС.

«Через "Туринвест сервисиз лимитед" - дочернюю структуру Минобороны - Российской Федерацией было оплачено приобретение двух судов для дальнейшей их работы на Керченской переправе. Следствие установило, что ущерб при заключенной сделке составил свыше 200 млн рублей», - сказали в правоохранительных органах.

Напомним, Иванов занимал пост заместителя министра обороны с мая 2016 года. Ранее его обвинили в получении крупной взятки. Экс-глава Минобороны Сергей Шойгу отстранил его от исполнения обязанностей.