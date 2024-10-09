Общество

Опрос ПЛН-ТВ: 11 лет в школе, - непозволительная роскошь?

Помощник президента Владимир Мединский на днях высказал мнение, что продолжительность образования следует сократить, чтобы подростки быстрее входили в сферу профориентации. Мединский назвал образование в течение 11 лет непозволительной роскошью, по его мнению подростки должны быстрее заняться профподготовкой, чтобы быть конкурентноспособными, а не начинать в 19 лет думать чем бы заняться. Мнение экспертного сообщества по этому поводу разделились, а вот что думают псковичи мы узнаем в опросе на ПЛН ТВ.