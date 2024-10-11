Общество

Эксперт рассказал, когда искусственный интеллект заменит терапевта

Искусственный интеллект сможет частично заменить терапевта к 2025-2026 году: он будет опрашивать пациента на предмет жалоб, анализировать информацию, а затем отправлять пациента дальше по врачам, вице-президент МТС по стратегии и инновациям, CEO центра инноваций МТС Future Crew Евгений Черешнев.

«Сейчас существуют несколько сценариев внедрение ИИ-сервисов в медицину. Один из наиболее понятных и близких — это организация базовой фильтрации пациентов. Проще говоря, ИИ будет сможет частично заменить терапевта. Такие сервисы будут опрашивать пациента на предмет жалоб, анализировать информацию, а затем отправлять пациента дальше по врачам: если сломана рука, то в травматологию, если проблемы со зрением — к офтальмологу. Реализацию этой технологии мы увидим в горизонте 2025-2026 года», - сказал Черешнев.

Эксперт назвал ещё несколько сценариев внедрения искусственного интеллекта в медицину. Так, например, ИИ может стать умным агентом для врачей, который будет обладать массивом актуальных медицинских данных и отрабатывать информацию, в том числе снимки, КТ, МРТ и так далее. Такой агент сможет проанализировать данные, поставить предварительный диагноз, а врач уже соглашаться с ним или нет, пишет «РИА Новости».

ИИ также откроет возможность создания персонализированных сервисов.

«Если говорить в общих чертах, то у каждого человека будет личный ИИ-агент, который, исходя из данных о здоровье и физическом состоянии владельца, будет строить некий жизненный план, который позволит сохранить здоровье. Условно, если у владельца такого объекта повышенный сахар в крови, то ИИ-агент будет строить план питания с учетом этой проблемы и также будет убирать сладкое из корзин на маркетплейсах. Если нехватка железа – наоборот, добавлять в корзину продукты с повышенным содержанием железа и так далее», - объяснил Черешнев.

По его мнению, сейчас рынок ИИ-решений в медицине растет двузначными темпами. Предполагается, что в ближайшие годы решения по каждому из трех сценариев будут все активнее выходить на рынки.