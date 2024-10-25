Общество

Стартовал первый осенний заезд проекта «Истоки.Школа» в Печорах

Первый осенний заезд проекта «Истоки. Школа» стартовал в Печорах сегодня, 28 октября, и продлится до 1 ноября. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по образованию Псковской области.

В центр «Истоки» для создания авторских предложений в сфере воспитания и образования приехали более 100 советников директоров по воспитанию школ и колледжей Москвы, показавших наилучшие результаты.

Участники заезда получат возможность обменяться опытом, посетить творческие мастер-классы, поработать в лабораториях и коллективных проектах.

Цель проекта «Истоки. Школа» – объединение инициативной молодежи, заинтересованной в изучении своей Родины.