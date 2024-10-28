Общество

Проект благоустройства Корытовского лесопарка охватит два новых участка

Администрация города Пскова 28 октября объявила о заказе проекта благоустройства Корытовского лесопарка. Как стало известно, это уже не первый проект. В прошлом году был произведен аналогичный заказ, но сейчас проект охватывает новые земельные участки, которые ранее не были включены в план. Об этом рассказал в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей заместитель главы города Пскова Алексей Саенко.

Фото здесь и далее: ЕИС Закупки

По словам Алексея Саенко, новое проектирование касается участков с кадастровыми номерами 6027−01−001−09−158 и 6027−01−001−09−157. Эти участки расположены рядом с площадью, которая была предметом предыдущего муниципального контракта. В прошлом году участки не подвергались проектированию.

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«Мы хотим создать единый проект, который объединит оставшиеся земельные участки и обеспечит комплексное зонирование с соответствующими дорожками и удобствами для жителей», — добавил Алексей Саенко.

Благоустройство новых участков начнется после определения источника финансирования, что, по предварительным оценкам, может произойти в 2026 году.