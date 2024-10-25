За проект благоустройства Корытовского лесопарка готовы заплатить 2,1 млн рублей 

Администрация города Пскова заказала подготовку проектно-сметной документации для благоустройства территории общего пользования — Корытовского лесопарка, заявка опубликована на сайте госзакупок.
Начальная цена контракта составляет 2 миллиона 166 тысяч рублей. Прием заявок на участие в тендере открыт до 5 ноября.
В рамках проекта необходимо предусмотреть создание системы дорожек для пешеходов и велосипедистов, площадок для отдыха с навесами и тренажерами, а также установку уличных туалетов.
Также проект должен включать систему наружного освещения с использованием энергосберегающих технологий, размещение информационных стендов, парковку для автомобилей и элементы видеонаблюдения по всему периметру лесопарка.
Кроме того, планируется осуществить озеленение территории, предусматривающее санацию зеленых насаждений и обследование состояния деревьев.
Ранее проект благоустройства Корытовского лесопарка хотели разработать до конца лета.