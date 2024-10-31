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Общество

Размер патента на работу иностранцев в Псковской области увеличили почти на 600 рублей

31.10.2024 13:56|ПсковКомментариев: 0

Коэффициент на 2025 год, отражающий региональные особенности рынка труда Псковской области, установили на 38-ой сессии Псковского областного Собрания депутатов 31 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Проект закона направлен на реализацию Псковской областью как субъектом Российской Федерации своих полномочий по правовому регулированию налогообложения доходов иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность в организациях Псковской области на основании патента.

Размер фиксированных авансовых платежей от доходов работающих на основании патента иностранцев подлежит индексации. Стоимость патента на 2024 год составляет 6 169 рублей в месяц. На 2025 год планируется установить размер фиксированного авансового платежа на сумму 6 768 рублей. Увеличение размера составит 599 рублей. 

Отметим, за 2024 год в Псковской области выдали 2029 патентов.

Теги: #Псковское областное Собрание депутатов
Источник: Псковская Лента Новостей
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