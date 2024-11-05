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Общество

Готовим сами, как в ресторане: семейные завтраки. ВИДЕО

07.11.2024 11:51|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей продолжает проект «Готовим сами, как в ресторане». Бренд-шеф ресторанов «Лёвенъ» и «Хельга» Евгений Васильев знакомит публику с простыми рецептами изысканной кухни. Сегодня сосредоточимся на самом первом за день приеме пищи - на завтраке.

 

«Сегодня мы будем готовить не просто завтрак, а семейный завтрак, - анонсировал Евгений Васильев. - Ничто не радует так с утра, как запах свежеиспеченного хлеба».

В свежем видео бренд-шеф не только печет хлеб бриошь, но также готовит варенье из фейхоа, французские тосты с омлетом на меду и крем для них, картофельный пирог без муки с грибами и краковской колбасой.

Хлеб бриошь:

мука — 340 г,
молоко — 180 мл,
сахар — 200 г,
масло сливочное — 45 г,
соль — 8 г,
сахар — 36 г,
дрожжи сухие — 8 г,
масло сливочное для смазки формы 10 г.
Выпекать на 150*С 30 минут.

Омлет для тостов:
яйца — 3 шт.,
сливки — 100 мл,
мед — 50 г,
грецкий орех для декора.

Крем для тостов:

крем-чиз (творожный сыр) — 250 г,
сливки 33% — 200 мл,
сироп карамельный — 1-- мл.

Варенье из фейхоа:

ягоды фейхоа — 300 г,
сахар — 200 г,
корица — 1 г,
масло сливочное — 20 г.

Картофельный пирог:

картофель средний — 4-5 шт (примерно 500 г),
яйцо — 8 шт.,
колбаса «Краковская» — треть колечка (примерно 150 г),
шампиньоны — 5 шт (примерно 100 г),
лук — 1\2 шт. (примерно 100 г),
томаты черри — 6 шт.,
масло для жарки — 100 г,
соль, перец, зелень,
чеснок — 1 зубчик,
масло сливочное для смазки формы — 40 г,
сметана для подачи — 1 ложка на порцию.

Любители вкусно поесть из ролика с кухни ресторана «Лёвенъ» узнают несколько хитростей в приготовлении аппетитных блюд. Например, когда сезон у ягод фейхоа, в чем отличие обычного тоста от французского, для чего добавлять мед в омлет, как правильно разбивать сырые яйца и чем пахнет идеальный завтрак.

Теги: #рецепт #кухня
Источник: Псковская Лента Новостей
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