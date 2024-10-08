Готовим сами, как в ресторане: говяжьи щечки и фокус с воздушным пюре. ВИДЕО

Псковская Лента Новостей продолжает проект «Готовим сами, как в ресторане». Бренд-шеф ресторанов «Лёвенъ» и «Хельга» Евгений Васильев познакомит публику с простыми рецептами изысканной кухни. Сегодня на столе - говяжьи щечки.
Сегодня Евгений Васильев готовит блюдо, редкое на домашнем столе — говяжьи щеки. Он маринует их с вином, тушит с овощами, готовит пюре и салат.
«Надеюсь, вам понравится, потому что это идеально вкусно», - анонсировал бренд-шеф свой кулинарный шедевр, доступный для повторения на домашней кухне.
Говяжьи щечки с картофельным пюре и овощным салатом
Говяжьи щечки:
Щеки говяжьи — 2 шт. (примерно 700 г),
Лук репчатый — 1шт.,
Морковь — 1шт.,
Чеснок — 2 зубчика,
Красное вино — 100 мл,
Соль — 6 г,
Перец по вкусу,
Масло растительное для жарки — 4 ст. ложки,
Мука для панировки — 3 ст. ложки,
Томатная паста — 1 ч.л. (добавить за час до готовности),
Вода или несоленый бульон — 0,5 л.
Бульон от щек — 500 мл,
Сливочное масло — 50 г,
Если жидковато, можно згустить крахмалом перед добавлением масла.
Пюре картофельное:
Картофель очищенный — 1 кг,
Сливки — 200 мл,
Масло сливочное — 100 г,
Соль — 1 ч.л. (при варке картошки).
Салат с тыквой (четыре порции):
Тыква бутылочная — 300 г,
Фенхель свежий —1 шт.,
Огурец свежий — 200 г,
Семечки тыквы — 20 г.
Посмотрев видеоролик с кухни ресторана «Лёвенъ», гурманы узнают, где взять зачищенные щеки, что поможет сохранить хруст нарезанных овощей, почему не нужно добавлять в картофель холодное молоко или сливки и зачем взбивать венчиком уже готовое пюре.