Общество

Готовим сами, как в ресторане: говяжьи щечки и фокус с воздушным пюре. ВИДЕО

Псковская Лента Новостей продолжает проект «Готовим сами, как в ресторане». Бренд-шеф ресторанов «Лёвенъ» и «Хельга» Евгений Васильев познакомит публику с простыми рецептами изысканной кухни. Сегодня на столе - говяжьи щечки.

Сегодня Евгений Васильев готовит блюдо, редкое на домашнем столе — говяжьи щеки. Он маринует их с вином, тушит с овощами, готовит пюре и салат.

«Надеюсь, вам понравится, потому что это идеально вкусно», - анонсировал бренд-шеф свой кулинарный шедевр, доступный для повторения на домашней кухне.

Говяжьи щечки с картофельным пюре и овощным салатом

Говяжьи щечки:

Щеки говяжьи — 2 шт. (примерно 700 г),

Лук репчатый — 1шт.,

Морковь — 1шт.,

Чеснок — 2 зубчика,

Красное вино — 100 мл,

Соль — 6 г,

Перец по вкусу,

Масло растительное для жарки — 4 ст. ложки,

Мука для панировки — 3 ст. ложки,

Томатная паста — 1 ч.л. (добавить за час до готовности),

Вода или несоленый бульон — 0,5 л.





Соус:

Бульон от щек — 500 мл,

Сливочное масло — 50 г,

Если жидковато, можно згустить крахмалом перед добавлением масла.



Пюре картофельное:

Картофель очищенный — 1 кг,

Сливки — 200 мл,

Масло сливочное — 100 г,

Соль — 1 ч.л. (при варке картошки).



Салат с тыквой (четыре порции):

Тыква бутылочная — 300 г,

Фенхель свежий —1 шт.,

Огурец свежий — 200 г,

Семечки тыквы — 20 г.

Посмотрев видеоролик с кухни ресторана «Лёвенъ», гурманы узнают, где взять зачищенные щеки, что поможет сохранить хруст нарезанных овощей, почему не нужно добавлять в картофель холодное молоко или сливки и зачем взбивать венчиком уже готовое пюре.