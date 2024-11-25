Общество

42% псковичей поддерживают запрет на использование иностранных слов на уличных вывесках – опрос

42% псковичей поддерживают введение ограничений на использование иностранных слов на уличных вывесках, при этом сторонников запрета среди мужчин на треть больше, чем среди женщин. К такому выводу пришли специалист сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по результатам опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения Пскова.

Глава администрации Ярославля Артем Молчанов ввел запрет на использование иностранных слов на уличных вывесках, исключение составляют только зарегистрированные торговые марки. Подобные ограничения с прошлого года действуют в Краснодаре и Саратове. Стоит ли распространить такую практику на Псков? Согласно опросу, проведенному SuperJob, 42% псковичей хотели бы, чтобы подобные правила действовали и в их городе («Правильно! Давно пора возвысить наш русский язык»; «Русский язык очень богатый»). 38% высказались против («Я нахожу заимствование слов интересным и полезным для общества явлением»; «Подумали бы о малом бизнесе: менять вывески вообще-то денег стоит!»). Каждый пятый затруднился с ответом.

Интересно, что сторонников запрета среди мужчин на треть больше, чем среди женщин (49 и 35% соответственно). Чем старше респонденты, тем активнее они выступают за искоренение иностранных слов на вывесках: среди опрошенных до 35 лет инициативу поддерживают только 3 из 10, а среди горожан старше 45 лет — в 2 раза больше (62%). С увеличением доходов опрошенных растет и уровень одобрения инициативы (32% среди зарабатывающих до 50 тысяч рублей в месяц и 52% среди псковичей с доходом от 100 тысяч рублей).