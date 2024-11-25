Общество

В Сбере оценили рост объёма вкладов псковичей с начала года

За десять месяцев 2024 года жители Псковской области открыли в Сбере на 46% больше срочных вкладов в количественном выражении и на 42% – в денежном, чем годом ранее за этот период. Это выше, чем в целом по СЗФО, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Сбера.

«Значительное увеличение интереса к срочным вкладам связано, в первую очередь, с их высокой текущей доходностью. Ключевая ставка стимулирует банки предлагать клиентам лучшие условия. В результате люди всё чаще выбирают возможность разместить свои сбережения под привлекательные проценты. Сегодня это надёжный метод сохранения денежных средств, а в некоторых случаях и получения дополнительного дохода. Например, для тех, кто получает зарплату на карту банка, действуют специальные увеличенные ставки. Более того, процедура открытия и закрытия вкладов в Сбере предельно упрощена и доступна прямо в мобильном приложении, где всё можно сделать за считанные минуты», - рассказал управляющий Псковским отделением Сбера Владимир Компаниец.

Порядка 50% вкладов клиенты Псковского отделения Сбера открыли через цифровые сервисы банка – Сбербанк Онлайн и его мобильное приложение.