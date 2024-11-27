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Общество

Андрей Маковский предложил ввести ограничения для мигрантов на работу в такси

28.11.2024 11:24|ПсковКомментариев: 0

Ввести ограничения для мигрантов на работу в такси предложил депутат Псковского областного Собрания Андрей Маковский («Новые люди»), передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с 39-й сессии регионального парламента. 

«Тенденцией этого года стало ужесточение миграционных норм. Идёт сокращение возможностей мигрантов для трудоустройства. Существует две тенденции: мигранты ищут другую работу или уходят в другой регион. Нашего региона эта ситуация коснулась, в такси очень большая вероятность, что к вам приедет таксист из Средней Азии», — поделился Андрей Маковский.

Он уточнил, что «Новые люди» уже обратились в региональное отделение УМВД России по Псковской области с призывом осуществить особый контроль над сферой мигрантов.

«"Новые люди" на федеральном уровне предложили ввести "Мигрант ID", который будет следить за действиями мигрантов. Без него не будет возможности снять квартиру или устроится на работу. Средства на разработку проекта предлагаю взять с самих мигрантов за счёт увеличения стоимости патента. Я бы хотел предложить ограничить возможность работы таксистами и в общественном транспорте», — уточнил Андрей Маковский.

Пресс-портрет
Маковский Андрей Андреевич депутат Псковского областного Собрания
Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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