Общество

Россиян предупредили о мошенничестве с использованием номера СНИЛС

Номер СНИЛС (страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования) могут использовать мошенники для оформления микрозаймов, предупреждает генеральный директор Профессиональной юридической группы АИД Давид Адамс.

По его словам, зная номер СНИЛС, злоумышленники могут получить доступ к аккаунту жертвы на портале госуслуг. Это позволяет им узнать персональные данные, такие как серию, номер паспорта и адрес регистрации, и с помощью этой информации оформить субсидии или микрозаймы на имя жертвы, пишет Радио Sputnik.

«Сам по себе номер СНИЛС, конечно, не позволяет сразу лишить человека денег или имущества. Однако именно в сочетании с другими данными он становится мощным инструментом в руках преступников», – отметил эксперт.

Адамс подчеркнул, что номер СНИЛС злоумышленники могут использовать для регистрации электронных кошельков или аккаунтов на финансовых сервисах, что дает им анонимность и возможность совершать мошеннические действия.