Общество

Игорь Максимов: Работать в «Псковских тепловых сетях» — престижно

Основная проблема, толкающая людей к увольнению с предприятия, это уровень заработной платы. Такое мнение высказал директор муниципального предприятия города Пскова «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов, подводя итоги года в программе «Обратный отсчет» на ПЛН FM (102.6 FM).

«Я же, когда люди увольняются, стараюсь с ними разговаривать, узнавать, в чем причина их увольнения. И в большинстве случаев - это уровень зарплаты. В остальном мы за многие годы поиска подхода к созданию комфортных условий для работы человека все решили», - подчеркнул Игорь Максимов.

Он пояснил, что на предприятии есть помещения для приема пищи, микроволновки, спецодежда, инструменты. «И престиж есть, мне кажется, в Пскове это престижно - работать в "Псковских тепловых сетях"», - подытожил директор предприятия.

Напомним, «Обратный отсчет» - традиционный ежегодный проект радио «ПЛН FM», в котором известные политики, руководители органов государственной власти и местного самоуправления, общественные лидеры, деятели культуры и представители других сфер подводят итоги уходящего года.