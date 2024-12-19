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Общество

Игорь Максимов: Работать в «Псковских тепловых сетях» — престижно

19.12.2024 17:10|ПсковКомментариев: 1

Основная проблема, толкающая людей к увольнению с предприятия, это уровень заработной платы. Такое мнение высказал директор муниципального предприятия города Пскова «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов, подводя итоги года в программе «Обратный отсчет» на ПЛН FM (102.6 FM). 

«Я же, когда люди увольняются, стараюсь с ними разговаривать, узнавать, в чем причина их увольнения. И в большинстве случаев - это уровень зарплаты. В остальном мы за многие годы поиска подхода к созданию комфортных условий для работы человека все решили», - подчеркнул Игорь Максимов.

Он пояснил, что на предприятии есть помещения для приема пищи, микроволновки, спецодежда, инструменты. «И престиж есть, мне кажется, в Пскове это престижно - работать в "Псковских тепловых сетях"», - подытожил директор предприятия.

Напомним, «Обратный отсчет» - традиционный ежегодный проект радио «ПЛН FM», в котором известные политики, руководители органов государственной власти и местного самоуправления, общественные лидеры, деятели культуры и представители других сфер подводят итоги уходящего года.

Пресс-портрет
Максимов Игорь Иванович Директор муниципального предприятия «Псковские тепловые сети»
Теги: #обратный отсчет
Источник: Псковская Лента Новостей
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