Общество

Водные активности появятся в 2025 году в псковском парке «Волшебная гора»

Администрация парка аттракционов «Волшебная гора» планирует использовать акваторию реки Великой для создания водных активностей. Об этом в эфире передачи «Обратный отсчет» на ПЛН FM (102,6 FM) рассказал глава города Пскова Борис Елкин.

«Объекты все непростые, все с какими-то изъянами. Но должен сказать, что с инвесторами, которые работали по части создания парка "Волшебная гора", очень приятно работать, очень оперативно все сделали, быстро. И сроки, действительно, были очень сжатые. Ко Дню города фактически они успели открыть парк аттракционов. Это не то, чтобы беспрецедентные сроки реализации, но такие нечасто увидишь. За полгода, с учетом всего благоустройства. Понятное дело, что они еще развиваться будут, расширяться, и планы у них большие», - отметил глава города.

Он добавил, что у организаторов парка имеются планы на акваторию реки Великой.

«Мы с ними постоянно общаемся о перспективах и дальнейших планах. И в части круглогодично использования, и в части летнего использования. В следующем году планируют чуть-чуть акватории занять, добавить водные активности в нашу жизнь. Поэтому с ними приятно работать. Замечательный объект и, не побоюсь этого слова, новое колесо обозрения - это уже новый туристический символ, фишка нашего города, как бы это грубо сейчас не звучало. Подсветка, действительно, там на какое-то время отключалась. Я знаю, что у них были проблемы, мы с ними тоже общались в этой части. Там были дополнительные работы и замена по гарантии определенных элементов. И сейчас оно снова работает. И насколько я знаю, в 20-х числах они снова открывают свои двери. Была межсезонная профилактика. Все новогодние праздники также будут работать, учитывая, что многие аттракционы круглогодичные», - подчеркнул Борис Елкин.

Ранее сообщалось, что прокат лодок, катамаранов и велосипедов хотят организовать около нового парка развлечений «Волшебная гора».