Туризм

Лодочная станция появится около парка развлечений «Волшебная гора» в Пскове

Прокат лодок, катамаранов и велосипедов организуют около нового парка развлечений «Волшебная гора» в Пскове. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников рабочей встрече с председателем регионального комитета по туризму Мариной Егоровой.

Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова

В скором времени в областном центре возле парка аттракционов «Волшебная гора» инвестор построит причал, где помимо стоянки водного транспорта будут различные активности.

«Мы договаривались, чтобы там был прокат лодок, водных велосипедов-катамаранов, сапов. Кроме того, нужно продумать маршрут, который свяжет несколько прибрежных локаций. Было бы здорово, если бы средство передвижения можно было взять и оставить в любом из этих мест», — подчеркнул Михаил Ведерников.