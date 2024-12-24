Губернатор предупредил псковичей о возросшей активности телефонных террористов

О необходимости соблюдения правил личной безопасности в преддверии праздников напомнил псковичам губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
Губернатор в своем Telegram-канале предупредил жителей региона о возросшей активности телефонных террористов, которые представляются сотрудниками официальных структур и сообщают о взломе аккаунтов, оформлении кредитов на жертв и использовании денег для финансирования террористов.
Михаил Ведерников подчеркнул, что злоумышленники используют психологические манипуляции, чтобы заставить людей поджигать объекты и взрывать фейерверки в общественных местах. Он настоятельно рекомендовал не принимать звонки от неизвестных лиц и немедленно обращаться в правоохранительные органы при подозрении на такие звонки.
«Отнеситесь к этой угрозе серьёзно. Не следует принимать звонки, а тем более следовать указаниями неизвестных лиц. Будьте бдительны и отдельно проговорите этот вопрос с родными и близкими. В случае подозрительных звонков сразу же выходите на связь с правоохранителями! Вам обязательно помогут», - отметил губернатор.
Для получения помощи и дополнительной информации губернатор напомнил телефоны оперативных служб: