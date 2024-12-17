Происшествия

Взрыв петарды в псковском торговом центре обошелся без пострадавших

Пожарная сигнализация сработала в торговом центре по улице Коммунальной в Пскове 20 декабря. По предварительной информации, внутри здания были использованы пиротехнические изделия, возгорания не зафиксировано. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Псковской области.

Сообщение поступило в МЧС в 13:43. Эвакуация не производилась, пострадавших нет. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются дознавателями Госпожнадзора.

Главное управление МЧС России по Псковской области обращает внимание граждан, что применение пиротехнических изделий запрещается в зданиях и сооружениях любого функционального назначения. Кроме того, на территории региона действуют запреты на использование пиротехнических изделий.

«Применение пиротехнических средств в общественных местах запрещено, и данное действие может быть квалифицировано как мелкое хулиганство, влекущее за собой нарушение общественного порядка и спокойствия граждан. Нарушение установленных правил влечет за собой применение мер ответственности», - подчеркнули в МЧС.

Напомним, в Псковской области действует запрет на запуск фейерверков и салютов. Запрет снимут в новогоднюю ночь. Псковичи смогут запускать салюты с 00:00 1 января до 10 часов утра 2 января.