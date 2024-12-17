Происшествия

О диверсии с поджогом автомобиля рассказал Михаил Ведерников

19-летняя псковичка совершила поджог автомобиля под воздействием диверсионно-террористической группы лиц. Об этом Михаил Ведерников сообщил в своих социальных сетях.

Девушка 19 лет, попав под воздействие неустановленных на данный момент лиц, совершила поджог автомобиля. Она задержана. Проводятся следственные мероприятия.

«Выводы делать следствию, но уже сейчас ясно, что девушка сломала себе жизнь. Будьте бдительны!», - подытожил губернатор Псковской области.

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8 (8112) 66-22-66

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