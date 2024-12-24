Проект «Разговоры о важных» презентуют в Пскове

Презентация проекта «Разговоры о важных» проходит в Псковском музее-заповеднике (Псков, улица Некрасова, 7) 26 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Авторы проекта создают серию просветительских видеопрограмм, радиопередач и авторских статей о десяти исторических личностях, внесших вклад в развитие России и связанных с Псковской областью.
Героями проекта стали:
Проект презентовали широкому сообществу музейщиков, историков, краеведов, специалистов в популяризации исторического знания и лидеров общественного мнения
В ходе презентации приглашенные узнали подробнее о проекте, а также познакомились с первым выпуском, посвященным математику Софье Ковалевской, съемки которого состоялись в родовом имении ее семьи Полибино в Великолукском районе, где сейчас расположен единственный с мире дом-музей прославленной землячки.
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества.