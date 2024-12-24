Общество

Проект «Разговоры о важных» презентуют в Пскове

Презентация проекта «Разговоры о важных» проходит в Псковском музее-заповеднике (Псков, улица Некрасова, 7) 26 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Авторы проекта создают серию просветительских видеопрограмм, радиопередач и авторских статей о десяти исторических личностях, внесших вклад в развитие России и связанных с Псковской областью.

Героями проекта стали:

старец Филофей,

Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин,

Харитон Прокофьевич и Дмитрий Яковлевич Лаптевы,

Василий Никитич Татищев,

Федор Михайлович Плюшкин,

Софья Васильевна Ковалевская,

Глеб Леонтьевич Травин,

Лев Александрович Зильбер,

Исаак Константинович Кикоин,

Владимир Модестович Брадис.

Проект презентовали широкому сообществу музейщиков, историков, краеведов, специалистов в популяризации исторического знания и лидеров общественного мнения

В ходе презентации приглашенные узнали подробнее о проекте, а также познакомились с первым выпуском, посвященным математику Софье Ковалевской, съемки которого состоялись в родовом имении ее семьи Полибино в Великолукском районе, где сейчас расположен единственный с мире дом-музей прославленной землячки.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества.