Общество

Презентация проекта «Разговоры о важных». ФОТОРЕПОРТАЖ

Презентация проекта «Разговоры о важных» прошла в Псковском музее-заповеднике 26 декабря.

Авторы проекта создают серию просветительских видеопрограмм, радиопередач и авторских статей о десяти исторических личностях, внесших вклад в развитие России и связанных с Псковской областью. Проект «Разговоры о важных» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества.

Подробнее о презентации проекта – в фоторепортаже Анны Тягуновой.