Общество

СОБЫТИЕ: Презентация проекта «Разговоры о важных» в Псковском музее-заповеднике

Презентация проекта «Разговоры о важных» состоялась 26 декабря в Псковском музее-заповеднике. Авторы проекта создают серию просветительских видеопрограмм, радиопередач и авторских статей о десяти исторических личностях, внесших вклад в развитие России и связанных с Псковской областью.

Героями проекта стали:

старец Филофей

Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин

Харитон Прокофьевич и Дмитрий Яковлевич Лаптевы

Василий Никитич Татищев

Федор Михайлович Плюшкин

Софья Васильевна Ковалевская

Глеб Леонтьевич Травин

Лев Александрович Зильбер

Исаак Константинович Кикоин

Владимир Модестович Брадис.

Их биографии - пример беззаветного служения Отечеству ежедневным созидательным трудом, вызывающим сегодня гордость за свою страну и свой край, так как уважение и любовь к Родине связаны с конкретными именами, укреплявшими величие и мощь Отечества, раздвигавшими его границы. Проект будет презентован широкому сообществу музейщиков, историков, краеведов, специалистов в популяризации исторического знания и лидеров общественного мнения.

В ходе презентации приглашенные узнали подробнее о проекте, а также познакомились с первым выпуском, посвященным математику Софье Ковалевской, съемки которого состоялись в родовом имении ее семьи Полибино в Великолукском районе, где сейчас расположен единственный с мире дом-музей прославленной землячки.

Проект реализуется ООО «Гражданская пресса» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.