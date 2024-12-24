Общество

В Псковской области создают анимационные фильмы о героях ВОВ из региона

Заседание межведомственной рабочей группы по увековечению памяти погибших при защите Отечества состоялось под председательством Заместителя Губернатора Псковской области Ольгой Тимофеевой в Правительстве региона в пятницу, 27 декабря. На встрече обсудили ближайшие планы и проекты, которые сейчас проходят в регионе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Вице-губернатор подчеркнула, что власти региона уделяют особое внимание данному вопросу: «Мы одними из первых в России открыли памятник, погибшим воинам. В регионе также проводится работа в школах, снимаются фильмы».

На совещании участники обсудили реализацию в регионе ряда проектов. «Книга Памяти Псковской области» реализуется на базе Псковской областной универсальной научной библиотеки имени В. Я. Курбатова и представляет собой проект с биографией уроженцев Псковской земли, кавалеров Георгиевских отличий, Героев Советского Союза, Героев России. Работа по данному проекту в части участников специальной военной операции проводится в тесном сотрудничестве с региональным отделением фонда «Защитники Отечества».

Продолжается работа и над проектом Проект «Славе не меркнуть — подвигу жить». В Псковской области создают серию короткометражных документальных фильмов для детей и молодежи о Героях России. Кроме того, в рамках празднования 80-летия Победы в следующем году планируется создать и анимационные фильмы о героях Великой Отечественной войны - уроженцах Псковской земли.

Также рассмотрены вопросы по созданию на кладбище «Белый мох» мемориального комплекса в память о защитниках Отечества. Напомним, концепцию памятника утвердили на встрече Губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с вдовами участников специальной военной операции. Мемориал представит собой молодого бойца, олицетворяющего собирательный образ защитника Отечества.