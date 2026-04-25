Ушёл из жизни академик РИА и доктор технических наук Генрих Ивасышин

Псковский государственный университет сообщил в официальном канале в мессенджере МАХ о кончине доктора технических наук, профессора, академика Российской инженерной академии, почётного члена учёного совета ПсковГУ Генриха Ивасышина.

Учёный ушёл из жизни 24 апреля 2026 года после тяжёлой болезни.

Генрих Ивасышин родился 24 февраля 1936 года. Его преподавательская карьера началась в 1979 году во Фрунзенском политехническом институте. С 1991 года более 30 лет он работал в ПсковГУ, почти 15 лет заведуя кафедрой металлорежущих станков и инструментов.

Профессор внёс значительный вклад в развитие инженерной науки и образования. Он возглавлял Псковское региональное отделение Российской инженерной академии и руководил учебно‑научным центром инновационной нанотрибологии. Учёный стал автором 9 научных открытий и более 200 печатных работ, среди которых — 4 монографии. В сфере его научных интересов были инженерная теория управления упругим последействием, динамика медленных процессов, вопросы надёжности машин и механизмов, а также нанотехнологии.

ПсковГУ выражает глубокие соболезнования родным, близким, коллегам и ученикам Генриха Ивасышина. Память о выдающемся учёном и педагоге навсегда останется в истории университета.

Погребение пройдёт в кругу семьи, вне города Пскова.