Начинается видеотрансляция программы «Летопись воинской славы Псковской земли»: Знаменосцы Победы

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Летопись воинской славы Псковской земли», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии - краевед, историк партизанского движения на Псковщине в годы Великой Отечественной войны Николай Никитенко.
Ведущий Олег Добрынин поговорит с ним о героях, водрузивших Знамя Победы на Рейхстаг в 1945 году. Почему только двое: Егоров и Кантария, вошли в учебники по истории и как сложились судьбы псковичей, участвовавших в тех событиях?
Начало программы - в 12.05. Смотрите видеотрансляцию программы «Летопись воинской славы Псковской земли» на YouTube-канале ПЛН ТВ и в группе ПЛН в социальной сети «ВКонтакте».
Трансляция завершена.