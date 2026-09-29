Врач предупредила об опасности самодиагностики при вздутии живота

Вздутие живота может оказаться признаком серьезного заболевания, поэтому не стоит заниматься самодиагностикой, предупредила врач общей практики, гастроэнтеролог Елена Павлова.

«Вздутие живота - неспецифический симптом, который может быть верхушкой айсберга. Самодиагностика опасна, так как можно пропустить серьезное заболевание», - сказала Елена Павлова.

По словам врача, за обычным вздутием могут скрываться целиакия, воспалительные заболевания кишечника, синдром избыточного бактериального роста, хронический панкреатит, паразитарные инфекции, побочные эффекты лекарств и гинекологические заболевания.

Отмечается, что многие при вздутии пробуют FODMAP-диету, которую активно советуют в соцсетях, однако это медицинский инструмент, а не универсальное средство. По данным издания, FODMAP - это группа ферментируемых углеводов, которые плохо усваиваются в тонком кишечнике и попадают в толстую кишку, где становятся пищей для бактерий.

В свою очередь, врач-терапевт, гастроэнтеролог Ольга Чистик в беседе с «Известиями» отметила, что реакция на продукты зависит от индивидуальной переносимости.

«Один и тот же кусок хлеба одному не доставит никаких хлопот, а у другого вызовет полноценный приступ», - сказала Ольга Чистик.