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Врач предупредила об опасности самодиагностики при вздутии живота

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Вздутие живота может оказаться признаком серьезного заболевания, поэтому не стоит заниматься самодиагностикой, предупредила врач общей практики, гастроэнтеролог Елена Павлова.

«Вздутие живота - неспецифический симптом, который может быть верхушкой айсберга. Самодиагностика опасна, так как можно пропустить серьезное заболевание», - сказала Елена Павлова.

По словам врача, за обычным вздутием могут скрываться целиакия, воспалительные заболевания кишечника, синдром избыточного бактериального роста, хронический панкреатит, паразитарные инфекции, побочные эффекты лекарств и гинекологические заболевания.

В свою очередь, врач-терапевт, гастроэнтеролог Ольга Чистик в беседе с «Известиями» отметила, что реакция на продукты зависит от индивидуальной переносимости.

«Один и тот же кусок хлеба одному не доставит никаких хлопот, а у другого вызовет полноценный приступ», - сказала Ольга Чистик.

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