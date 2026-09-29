Всемирный день сердца отмечают сегодня

Всемирный день сердца впервые организовали в 1999 году по инициативе Всемирной федерации сердца. Эту акцию поддержали Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), ЮНЕСКО и другие значимые организации. Первоначально День проводился в последнее воскресенье сентября, а с 2011 года у него фиксированная дата — 29 сентября.

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Цель дня — повысить осознание в обществе опасности, которая вызвана эпидемией сердечно-сосудистых заболеваний в мире, а также инициировать всеобъемлющие профилактические меры в отношении ишемической болезни и мозгового инсульта во всех группах населения.

Всемирный день сердца проводится под лозунгом: «Сердце для жизни». И каждый год кампания проходит под отдельным девизом. В 2024-2026 годах — это Don't Miss a Beat («Не пропусти удар»), с целью обратить внимание на важность распознавания симптомов сердечно-сосудистых заболеваний и своевременного обращения за помощью.

В настоящее время сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются главной причиной смерти и инвалидности в мире — ежегодно они уносят более 20,5 миллиона человеческих жизней. Под сердечно-сосудистыми заболеваниями понимают группу болезней сердца и кровеносных сосудов, в которую входят: ишемическая болезнь сердца; болезнь сосудов головного мозга; болезнь периферических артерий; ревмокардит; врожденный порок сердца; тромбоз глубоких вен и эмболия легких.

По статистике, сердечно-сосудистыми заболеваниями болеет примерно одинаковое число мужчин и женщин, но умирает от них больше женщин, чем мужчин. При этом мужчины умирают от сердечно-сосудистых заболеваний на десять лет раньше, чем женщины. Поэтому для мужчин самый опасный возраст – это 50-60 лет, тогда как для женщин это возраст 65-75 лет.

Важно помнить, что для раннего выявления заболеваний важно регулярно проходить медицинские обследования. Вовремя проведенная комплексная профилактика сердечно-сосудистых заболеваний должна помочь пациентам, которые входят в группу риска, избежать осложнений и сохранить здоровье. Но профилактика возможна и необходима не только на глобальном, но и на индивидуальном уровне.

Факторы риска возникновения ССЗ и инсульта включают: генетическую предрасположенность, повышенные кровяное давление, уровень холестерина и глюкозы в крови, курение, недостаточное потребление овощей и фруктов, повышенный вес, ожирение и физическую инертность.

Нездоровый образ жизни, который приводит к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, чаще всего формируется в детском и подростковом возрасте, а с возрастом риск сердечно-сосудистых заболеваний только повышается, пишет Calend.ru. Поэтому профилактику следует начинать с самого детства.

Помимо здорового образа жизни, в современном обществе необходимо развивать и культуру здоровья, которая включает и регулярное медицинское наблюдение для раннего выявления заболеваний и факторов риска их развития, и навыки борьбы со стрессом, и приемы сохранения здоровья в условиях агрессивной окружающей среды и ухудшения экологической ситуации.

По данным Всемирной федерации сердца, 80% случаев преждевременной смерти от инфарктов и инсультов можно предотвратить, если вести здоровый образ жизни, контролировать употребление табака, питание и физическую активность. При этом не обязательно изнурять себя ежедневными тяжелыми тренировками, важно просто больше ходить пешком и вообще двигаться, а еще — обязательно высыпаться.

Во Всемирный день сердца силами медицинских организаций в партнерстве с ВОЗ и Всемирной федерацией сердца проводятся мероприятия более чем в 100 странах. В программу Дня входят массовые проверки здоровья, публичные лекции, спектакли, научные форумы, выставки, концерты, фестивали, организованные прогулки и спортивные состязания. Каждый год мероприятия, проходящие в рамках Дня сердца, посвящены определенной теме, связанной со здоровьем сердца. В России этот день и следующая за ним неделя называются Российской национальной неделей здорового сердца.