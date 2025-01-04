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Жизнь после праздников

Длинные выходные имеют свойство заканчиваться. Остались позади пышные застолья, ночные гуляния и сон до обеда, поездки, подарки и прочие новогодние удовольствия. Им на смену пришли будни, возвращение к которым после затяжного отдыха многим даётся непросто.

Псковская Лента Новостей собрала полезные советы, которые позволят влиться в работу, восстановить привычный режим дня и зарядиться энергией, а также выяснила, когда лучше убирать ёлку, чтобы не повредить психику.

Не всё и сразу

Четверг 9 января стал первым рабочим днём для большинства россиян. На смену традиционным новогодним выходным, которые на этот раз длились 11 дней, пришли будничные хлопоты и новые задачи, быстро адаптироваться к которым не каждому по силам.

«Первое время вы можете чувствовать себя уставшим и невнимательным — так организм сигнализирует о стрессе из-за резкой смены обстановки», - констатировали в комитете по здравоохранению Псковской области и озвучили некоторые рекомендации, которые помогут настроиться на рабочий лад.

Прежде всего, специалисты советуют поддержать себя. «На работе не делайте всё и сразу: распределите задачи равномерно, чтобы не перегружаться. Создайте приятную атмосферу. Поставьте на стол новогодний снимок в рамке или установите фото на телефон. Принесите с собой что-нибудь из подарков — например, ежедневник. Обсудите с коллегами, как провели каникулы. Вечером уделите время себе. Выберитесь на прогулку или в кафе с друзьями, почитайте книгу перед сном», - отметили в облздраве.

«В первые дни после праздников можно чувствовать апатию, раздражение, грусть, подавленность, растерянность. Это происходит из-за резкого контраста между длинными выходными и рабочими днями. После окончания длительного отдыха и застолий нашему организму нужно перестроиться, - подтвердила псковский психолог Олеся Бабурина. - Постарайтесь не ругать себя, если работать совсем не хочется. Не нужно сразу хвататься за самые сложные задачи, сделайте выбор в пользу простых и приятных, нагружайте себя постепенно. Постарайтесь делать перерывы на отдых. Обменяйтесь своими впечатлениями об отдыхе с коллегами по работе. Не требуйте от себя слишком многого, вы не ленитесь, это естественный процесс. Дайте себе время, чтобы вернуться к своему нормальному рабочему ритму. На это может уйти от двух дней до недели».

По мнению специалиста, двухдневная рабочая неделя здесь весьма кстати, так как позволит аккуратно возобновить рабочие процессы.

Аналогичные указания дают федеральные эксперты. Врач-эксперт московской лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина считает, что для начала лучше выбирать задачи, не требующие особенной концентрации, и рекомендует включить в график короткие перерывы для дыхательной практики, медитации или разминки.

«Адаптация после праздников может занять несколько дней. Не нужно переживать, если в первые дни рабочий темп немного снижен. Если во время каникул организм получил достаточно отдыха, физической нагрузки и питательных веществ, продуктивность вскоре восстановится, а силы, накопленные во время каникул, помогут выполнять план быстрее», — уверяет специалист. Кроме того, в ближайшие дни она советует обозначить цели на обозримую перспективу, проанализировать свои рабочие задачи и попробовать выделить среди них те, что приносят больше удовольствия или удовлетворенности, вдохновляют, напомнить себе, почему вы однажды выбрали эту профессию или это место работы.

Будни после праздничных каникул пройдут более эффективно, если возвращаться в привычный ритм постепенно, с минимальными усилиями и правильно распределяя приоритеты, вторит предыдущим спикерам продакт-менеджер карьерного маркетплейса hh.ru Мария Оборина. Кроме того, она считает необходимым ограничить потребление крепкого чая и кофе, громкую музыку и жаркие споры с коллегами, так как в возбужденном состоянии днем труднее сосредоточиться, а вечером сложнее уснуть. А руководителям в первые рабочие дни советуют собирать неформальные планерки, где сотрудники смогут поделиться впечатлениями о новогодних праздниках — это послужит хорошим стартом для работы.

Делу время, потехе час

Несколько иного мнения придерживается псковский бизнес-психолог Ирина Ремер: если у человека есть конкретная цель, времени на «раскачку» вовсе не требуется. Она уверена, что для тех, кто хочет достичь определённого результата, важен каждый день, и даже первые рабочие будни в этом году можно провести довольно эффективно и продуктивно.

«Если мы уходим в парадигму «раскачиваюсь», стоит задуматься, почему так происходит, кто мы вообще. Кто обычно разогревается? Спортсмен перед забегом. Но у вас же не забег, не спортивное состязание, нужно понимать, что если вы на работе, то делаете свое дело и должны выполнять обязанности каждый день максимально хорошо. Не так, что я сначала на два процента поработаю, потом на пять, а вот послезавтра-то на все сто. Для этого есть определенные ритмы, например, выходные, часы после работы, когда человек распределяет время, чтобы отдохнуть, набраться сил. На работе мы не раскачиваемся, а работаем, включаемся сразу на все сто процентов», - поделилась своей точкой зрения специалист.

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По её словам, человек должен понимать, что зависит от его работы (к примеру, качество жизни семьи и близких, а также других людей, с которыми он работает в партнерстве, для которых выполняет те или иные задачи), и как всё устроено — тогда у него всё будет получаться быстро, легко и без каких-либо метаний, терзаний, «раскачек». Нужно просто сосредоточиться на том, чего хочешь. Для максимальной продуктивности психолог советует задать самому себе следующие вопросы: «Что я должен делать, для чего я здесь, какова цель?» - по сути, вспомнить свои должностные инструкции и общую идею проекта. Всё это поможет настроиться на рабочий лад.

Ирина Ремер напомнила исконно-русскую пословицу: «Делу время, потехе час». Именно этой установкой стоит руководствоваться, выходя на работу после длительного отдыха.

Эксперт заметила, что в постпраздничные дни часто поступают запросы от руководителей фирм, которые ищут способы «включить» коллектив. В данном вопросе очень важна роль именно начальника, который должен замотивировать сотрудников работать здесь и сейчас, либо ставить дедлайны. «Вот вам на раскачку два дня, а с понедельника погнали. При этом должно быть чётко понятно, кто из работников куда именно должен погнать, у всех должно быть видение, куда и зачем идем - карьерный рост, денежное вознаграждение, какая-то глобальная идея, которой вдохновлена вся команда. Все люди устроены одинаково, и история про то, чтобы вдохновить, сейчас крайне важна. Для этого есть разные технологии, вопрос, чего хочет руководитель, может, он сам намерен поспать и пораскачиваться — тогда и коллектив так поступит», - пояснила бизнес-психолог.

Она добавила, что если у человека появится интерес к работе, если найдётся то, что его «зажигает», то быстро придёт понимание, что идея трудностей перехода от праздников к ежедневной рутине навязанная, что никаких стрессов нет, и переключаться не требуется. «Человек видит: есть задача, думает, как её решить, и какой результат хочет получить. Понимает, что хочет быть в ресурсе, с высокой энергией, силой и эффективностью, и для чего всё это нужно, какова конечная цель и смысл. А смысл какой? Быть счастливым, довольным, радостным, здоровым», - подчеркнула Ирина Ремер.

Она уточнила, что способ «включиться», организовать себя, найти силы и мотивацию, без которой крайне сложно что-либо делать, у каждого свой. Одни слушают музыку для концентрации, другие выполняют физические упражнения, третьи идут на прогулку, четвертые используют иные механизмы «разгона» мозговой деятельности и ритуалы, позволяющие зарядиться перед работой.

Полезнее и активнее

Всё выше озвученное не исключает того, что к привычному графику, зачастую нарушенному праздничными выходными, нужно возвращаться постепенно. Прежде всего, это касается распорядка дня и рациона.

«Сон – это первый метод для восстановления. Постарайтесь восстановить режим дня. Обязательно полноценно выспаться и при этом вставать пораньше. Хорошим помощником станет утренняя гимнастика и контрастный душ. Проводите поменьше время с гаджетами. Если есть возможность, постарайтесь больше гулять на свежем воздухе или позволить себе небольшую утреннюю прогулку перед работой (или пройти до офиса пешком). Очень важно нормализовать свое питание, а также пить достаточное количество воды, травяные чаи», - озвучила рекомендации психолог Олеся Бабурина.

Врачи тоже обращают внимание на необходимость пересмотра рациона, если в период каникул он менялся. Лучше выбирать простые, но хорошо сбалансированные блюда (например, начинать утро с полезной овсянки), отказаться от алкогольных напитков, не злоупотреблять кофе, есть больше овощей и фруктов, круп, ограничить себя в сладком, мучном и фастфуде. Завтракать, обедать и ужинать важно в одно и то же время. Это поможет организму быстрее вернуться к привычному ритму жизни, улучшит сон и вернёт бодрость.

«В праздники мы снимаем с себя многие ограничения, едим больше положенного, особенно сладостей, выпечки, которые дарят на Новый год и Рождество родственники и друзья. Постепенно уменьшайте количество тяжелой углеводной пищи, соленого, копченого, вводите в рацион фрукты и овощи, кисломолочные продукты, помогающие улучшить пищеварение, а также пищу, богатую витамином D», - гласит памятка Роспотребнадзора.

А вот садиться на диету после праздников — не самая лучшая идея, рассказали в комитете по здравоохранению. Лишения могут обернуться дополнительным стрессом для организма.

Разумно следует подходить и к разгрузочным дням, которые многие используют для восстановления баланса после обильных застолий. Во-первых, способ «разгрузки» должен подбираться индивидуально, с учётом состояния здоровья, уровня активности и хронических заболеваний. Не лишним будет проконсультироваться со специалистом, подчеркнули в Псковской областной клинической больнице. Во-вторых, в период отказа от тяжёлой пищи важно избегать физических нагрузок и пить больше воды. Как и говорилось выше, обилие жидкости в целом не помешает в период после каникул, она поможет вывести токсины и восстановить баланс после жирных блюд и сладких напитков.

Раньше ложиться спать, не засиживаться допоздна, не планировать мероприятий на поздний вечер — это весьма эффективные рецепты, которые помогут организму быстрее адаптироваться к будням.

Медики советуют после 15:00 не пить бодрящие кофе и чай. Идеальные условия для отдыха — прохладный свежий воздух, тишина, темнота в спальне. За 1-2 часа до сна нужно убрать телефон и другие гаджеты - огромное количество информации, которую мы получаем из интернета, негативно сказывается на нервной системе. Более того, их синий свет подавляет выработку мелатонина, «гормона сна». Утром, наоборот, нужно больше естественного света, он поможет организму проснуться и настроиться на продуктивную работу. Каждый день ложитесь спать хотя бы на полчаса раньше, чем вчера, пока не вернётесь к привычному графику, если он сбился.

Кстати, специалисты советуют всегда ложиться и вставать в одно и то же время — даже в выходные. В противном случае сформируются два режима дня, усталость будет только накапливаться, и даже после длительного отдыха организм не восстановится полностью. «Неправильный режим сна бьет по здоровью и вызывает хроническую усталость и частые перепады настроения, проблемы с памятью и концентрацией внимания, склонность к набору веса из-за нарушения обмена веществ. В долгосрочной перспективе сбитый режим грозит развитием диабета, болезнями сердца и сосудов», - предупреждают на портале «Объясняем.рф». Если всё же хочется поспать в выходные подольше, можно сдвинуть пробуждение примерно на час-полтора, но не более того.

Ещё один важный момент - физические нагрузки, регулярность которых в праздничные дни может быть нарушена. Активность крайне важна для поддержания здоровья и хорошего настроения, поэтому её важно возобновить. «Если на каникулах вы забросили тренировки, начните заниматься снова. Если, наоборот, выходные прошли очень активно, восстановиться помогут массаж, баня, сауна, легкая разминка — упражнения на растяжку или ходьба», - советуют в комитете по здравоохранению.

Чем ещё помочь организму после каникул? Подняться по лестнице вместо лифта, поиграть в снежки или слепить снеговика, отправиться на прогулку в лес, покататься на лыжах, сходить на каток — всё это простые, но действенные методы восстановления, которые можно применить в ближайшие выходные.

Всему своё время

Близится момент, когда придётся убирать украшения, которые создавали праздничную атмосферу и улучшали настроение на протяжении прошедших недель. Вкупе с окончанием каникул и серостью за окном отсутствие ярких красок в доме может негативно сказаться на эмоциональном состоянии, а по мнению некоторых специалистов даже привести к депрессии.

«Если убирать елку слишком рано, можно погрузиться в грусть от быстро прошедших праздников, которые так долго ждали. Если же убрать елку и новогодние украшения слишком поздно, можно ожидать отсутствие интереса к празднику на следующий год. Поэтому важно найти баланс между сохранением праздничного настроения и адаптацией к реальности», — заявил психолог Станислав Самбурский. Во избежание возможных проблем он рекомендует снимать украшения только тогда, когда человек психологически готов перейти к обычной жизни. Но затягивать до весны не стоит, дабы не заработать «постпраздничное депрессивное расстройство» или «праздничную зависимость» - в таком случае человек продолжит жить в иллюзиях, а существующие проблемы лишь усугубятся. Специалист советует тем, кто окажется в подобной ситуации, изменить свое отношение к празднику, ёлке, себе, жизни, реальности, другим людям, событиям и проблемам, научиться находить способы расслабляться, отдыхать, чтобы сохранять баланс настроения и самочувствия.

«Когда убирать новогодние украшения – каждая семья принимает это решение самостоятельно. Кто-то убирает после Рождества или после «старого нового года», кто-то после праздника Крещения, кто-то в конце января, а есть и те, кто очень сильно затягивает с этим. Не зря на эту тему столько анекдотов и шуток. Если уборка новогодних украшений сильно и надолго откладывается, я бы постаралась выяснить, что за причина кроется за этим? Это лень, безразличие, нежелание убирать/прощаться, в целом недисциплинированность? Уборка ёлки и новогодних украшений символизирует завершение праздничного периода и возвращение к обычной жизни. Затягивание с этим может говорить о психологических проблемах человека или быть следствием общей неудовлетворенности жизнью», - прокомментировала заявление московского коллеги Олеся Бабурина.

Псковский бизнес-психолог Ирина Ремер также заметила, что нежелание убирать ёлку до весны может говорить о неких триггерах, присутствующих в жизни человека. Она подчеркнула: всему свое время, и после окончания праздников уместно попрощаться с новогодними украшениями, чтобы в конце года радостно достать их из коробок и снова нарядить дом. Следовать принципу своевременности и уместности важно как в этом вопросе, так и во многих других сферах, уверена специалист.

Она также добавила, что если на протяжении долгого времени после праздников наблюдается упадок сил, нет абсолютно никакого настроя на работу, стоит задуматься, нравится ли вам то, чем вы занимаетесь. «Спросите себя, любите ли вы то, что вы делаете? Какое у вас самочувствие, какой у вас возраст, не достигли ли вы кризиса? Что именно поспособствовало упадку сил, какие были переживания, стрессы? И после дать себе задание, как с этим справиться, при необходимости есть много специалистов, которые помогают наладить здоровье с точки зрения питания, по медицинским показателям, настроить мозг на работу, есть инструкторы по физическому здоровью и многие другие. Нужно занять взрослую позицию и понять, как включиться, чего не хватает, в какую сторону нужно сместить фокус. Если не удовлетворен чем-то в жизни, поработать с этой темой и найти, как изменить модель поведения. Затягивать нельзя, само оно не изменится, надо взять ответственность за свою жизнь», - подытожила Ирина Ремер и пожелала всем счастья, удачи и радости в наступившем 2025-м году.

Нам остаётся лишь присоединиться ко всему вышесказанному. Будьте счастливы, берегите физическое и психическое здоровье и помните, что всё зависит от нас самих, в том числе выбор работы, которая может оказаться в радость даже после каникул.

Ульяна Лаблюк