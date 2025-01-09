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Постновогодние нытики

Нытье о необходимости выходить на работу после праздничного загула устала слушать обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера. В своей авторской колонке она рассказывает о пользе завершения каникул и ставит зеркало перед теми, кто уже сутки протяжно вздыхает.

Полстраны нытиков у нас. Как затянули вчера свою скорбную шарманку, так доселе остановиться не могут. Какое горькое горе приключилось с миллионами россиян? Необходимость выходить на работу.

Очень мне соотечественники напоминают одну пигалицу. Недавно на пункте выдачи у моего дома появилась новая сотрудница. С тех пор заходить туда стало неприятно. Работу свою девушка выполняет, заказы отдает, возвраты принимает. Но делает все с таким видом, словно оказывает нам, мелким букашкам, великое одолжение. Посмели потревожить королевское высочество своими низменными потребностями в новых шапках и канцелярских ножницах. Формально, к работе такой сотрудницы не придерешься, но фактически, если руководство не обратит на нее внимания, рейтинги пункта обвалятся в самое ближайшее время. Девушке лет 20, и она пока не уяснила простую вещь. Не можешь быть приветливым и незаносчивым — не надо идти работать с людьми. Хорошо бы кто-нибудь рассказал ей, что работу, если она вызывает настолько сильное отвращение, можно сменить. А если ничего другого не умеешь, если никуда больше не берут, а деньги сами в тумбочке не заводятся — ну и не выделывайся.

Кажется, и люди, дольше прожившие на свете, эту истину пока не усвоили. Ох, ах, снова выходить на работу.

Еще каникулы не успели закончиться, началось зырканье в производственный календарь. Когда там следующие длинные? Тяжкий вздох: на гендерные праздники в феврале и в марте на этот раз длинных выходных не будет. Надо как-то продержаться до майских.

Под эти охи и вздохи на сцену выходят психологи, рекрутеры и прочие коучи с ценными наставлениями о том, как помягче войти в рабочий ритм.

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«Берешь — и работаешь», - нет, такое нам не подходит. С нами, как с умственно отсталыми. Записывайте, я буду помедленнее. Рекомендованы минимальные усилия, отсутствие жарких споров с коллегами, обмен с ними впечатлениями после праздников, пить водичку, есть по утрам овсяную кашку, вечерами гулять на свежем воздухе. Словом, вести образ жизни детсадовца. Иначе, предупреждают «эксперты», накроет усталость, апатия, потеря мотивации.

Многовато получатся танцев с бубнами вокруг обыденной для взрослых людей вещи — выхода на работу в будний день.

Проблема, мне кажется, в том, что многие вырасти сумели, а вот созреть забыли. Застряли где-то на уровне детского сада, когда мама везла по снегу на саночках есть ненавистную манную кашу. Упустили из виду, что мама это делала не по злобе, а чтобы выйти на работу и заработать денег и на саночки, и на манную кашу.

В этот раз новогодние праздники длились аж 11 дней (давайте начистоту: в предпраздничную субботу тоже мало кто трудился, даже если вышел на работу, так что все 12 набегают). Полноценный отпуск! Пора бы уже и честь знать, принести пользу если не обществу, то хотя бы собственному кошельку. Между прочим, это самый важный пункт. На работу мы ходим, чтобы что? Правильно, чтобы деньги зарабатывать. Проведите мысленный эксперимент. Представьте, что стали обладателем неразменного рубля, бесконечного запаса денег, не иссякающего, сколько ни потрать. Многие ли из нас в таком случае остались бы на текущей работе, какой бы любимой она ни была? Единицы из миллионов. Все-таки заработок — главная наша мотивация, дающая заряд бодрости и выпихивающая в морозное и сумеречное январское утро.

Может, раз так тяжко, ну ее совсем, эту работу? Да увольтесь вы уже и не мучайтесь.

Ах, жить не на что будет? Так и чего тогда ноем? Даже при коммунизме не будет такого, чтобы нежиться на мягких подушках до полудня. Как там? От каждого по способностям, каждому по труду. Не по нытью — по труду. Будь за окном капитализм или социализм — все едино, работать должен каждый. Независимо от общественно-политического строя, хлеб сам себя не испечет, двор сам себя не подметет, преступники сами по тюрьмам не рассядутся, и даже сторизы для блога сами себя не запишут и не опубликуют. Лежачим на диване камнем долго оставаться нельзя, под ним вода не течет и купюра не пролетает. Собственное благополучие и комфорт семьи берутся не из воздуха, а от усилий.

Куда полезнее, в первую очередь, для собственной психики, не застрадывать о безвозвратно ушедшем, а стать благодарным.

У нас были эти 12 дней, настоящий бонусный отпуск. Была вкусная еда, походы в гости и прием близких у себя, поездки и прогулки, подарки. Праздник тем и ценен, что бывает раз в году. Вот и поживем свою обычную жизнь до следующей смены календарей. Нет у нас философского камня, превращающего металлы в золото, не научились мы выращивать денежное дерево, не поймали золотую антилопу — так что вперед на работу, не отравляя нытьем собственное существование, а увеличивая свое благосостояние.

Опять же, далеко не все работают в таком графике, как сегодня ноющие. Тяжко выходить на работу после 12 дней отдыха? Расскажите об этом, например, сотрудникам правоохранительных органов, что разгребали праздничную бытовуху, наркологам, тоже сражавшимся с последствиями праздников, энергетикам, в непролазной чаще чинившим обвалившиеся провода. И всем прочим, кто трудился, чтобы остальные могли отдыхать.

В конце концов, наступила самая короткая рабочая неделя в году — всего из двух дней. Символично, что такой же двухдневкой год завершится. И чтобы в следующий раз было, на что праздновать и чему радоваться, пора пристраиваться к движению годового колеса. У нас есть работа, к которой прилагается регулярная зарплата — и за это тоже стоит быть благодарными.

Мудрее всех оказались те, кто, рассчитав свои силы, на эти два дня взял отпуск. А вышедшим сегодня работу работать для мотивации рекомендую послушать песню «Что же ты ноешь» (в оригинале первые два слова заменены одним, непечатным) Азамата Мусагалиева, выключать гирлянды и браться за дело.

Юлия Магера