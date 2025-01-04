Общество

Байкал в этом году не покроется льдом из-за аномального тепла

Лед на Байкале в этом году, вероятнее всего, не образуется — и в северной, и в южной частях озера лед наблюдается лишь промежутками, сообщает ФКГУ «Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС России».

На Байкале сохраняется сложная обстановка, речи о становлении льда пока не идет. По бухтам и заливам забереги, но и там ледовый покров неустойчивый.

«На севере лёд наблюдается на удалении 5-7 километров, середина Байкала открыта, парит. На Малом Море в районе паромной переправы открытая вода. Со стороны Ольхона промежутками лёд, всё остальное — вода. На юге становление льда не предвидится», - говорится в сообщении.

Отмечается, что причина отсутствия льда — аномально теплая зима, пишет РИА Новости.